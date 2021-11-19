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القاهرة - سامية سيد - شهد ت أخبار الأهلي اليوم الخميس 18 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الاهلي يكشف موقف على معلول من مباراة المقاولون في الدوري، وموسيماني يخمد ثورة الغضب في دكة الأهلي قبل عودة الدوري.

كهربا وطاهر طاهر خارج قائمة الأهلى لمباراة المقاولون العرب

أستببعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، الرباعى طاهر طاهر ومحمود كهربا و محمد محمود ورامى ربيعة من قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

موسيماني يخمد ثورة الغضب في دكة الأهلي قبل عودة الدوري

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي "الدكة " بفريقه بالاجتهاد في التدريبات وعدم الشعور باليأس نتيجة عدم مشاركتهم مع الفريق الفترة الماضية ، وشدد لهم على أن لا أحد يضمن مكانه في الفريق ولابد من الإاتزام من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة مع عودة مسابقة الدوري بعد توقف الاجندة الدولية.

الاهلي يكشف موقف على معلول من مباراة المقاولون في الدوري

أكتفى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية استشفائية في الجيم بعد عودته خلال الساعات الماضية إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

الدوليون ينتظمون فى مران الأهلي قبل 24 ساعة من مباراة المقاولون

انتظم اللاعبون الدوليون بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس، وتضم قائمة الدوليين كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق والخماسي الأجنبي علي معلول ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وبدر بانون وأليو ديانج.

موسيماني: نتطلع لتحقيق الثلاث نقاط أمام المقاولون غدا

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن استعداده لدخول معسكر مغلق رفقة فريقه استعداد لمباراة المقاولون غد الجمعة ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

شاهد مران الاهلي الاخير قبل مواجهة المقاولون العرب غداً في الدوري

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "فيس بوك" فيديو لمران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش، ويختتم الأهلي تدريباته حالياً استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الرابعة لبطلة الدوري الممتاز.

الغندور حكما لمباراة الأهلي والمقاولون والبنا للزمالك و الإسماعيلي