شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر صور المران الأخير قبل مواجهة المقاولون في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "فيس بوك" صوراً من مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الرابعة لبطلة الدوري الممتاز.

وأستببعد بيتسو موسيماني، الثنائى طاهر طاهر ومحمود كهربا من قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وبخلاف كهربا وطاهر طاهر ، شمل الغائبين عن الأهلى أمام المقاولون أيضا، رامى ربيعة، محمود متولي ، كريم فؤاد ، محمود وحيد، محمد محمود و صلاح محسن و كلها غيابات وفقا لرؤية فنية من موسيمانى.

وأنهى الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، حيث دخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي "الدكة " بفريقه بالاجتهاد في التدريبات وعدم الشعور باليأس نتيجة عدم مشاركتهم مع الفريق الفترة الماضية، وشدد لهم على أن لا أحد يضمن مكانه في الفريق ولابد من الإلتزام من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة مع عودة مسابقة الدوري بعد توقف الاجندة الدولية.

ويسعى موسيمانى عقب فترة التوقف الدولى لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين عن طريق التدوير لاحتواء غضب نجوم الدكة الباحثين عن فرصة فى التشكيلة الحمراء، وعلى رأسهم محمود كهربا ومحمد محمود وعمار حمدى ورامي ربيعة ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.