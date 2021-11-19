شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطلب إقامة مباريات المنتخب والمعسكرات فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إقامة معسكرات المنتخب المقبلة بالقاهرة، وطلب من الاتحاد المصري تغيير ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويرغب فى إقامة المعسكرات القادمة فى القاهرة، بداية من معسكر المنتخب للاستعداد لكأس العرب قبل التوجه لقطر.

ويفاضل كيروش فى إقامة معسكر منتخب مصر بأحد الملاعب سواء استاد القاهرة أو السلام بدلًا من برج العرب بالإسكندرية، وهو ما عرضه على مسئولى اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر الأول حقق الصعود للدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، وينتظر المباراة الفاصلة في شهر مارس والذي سيتحدد طرفها الثاني يوم 18 ديسمبر المقبل.