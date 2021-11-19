شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن عن هدف الـ"الغندور": ماركتى وكنت بجيب أجوان للأهلى والزمالك بنفس الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على هدف فوز سيد البلد على الجونة قائلا: "هذا الهدف ماركتى وسبق لى إحراز أهداف للأهلى والزمالك بنفس الطريقة".

وأوضح حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء أن إهدار نور السيد لاعب فريق الجونة ضربة الجزاء نقطة تحول المباراة وتحقيق فريق الاتحاد السكندرى الفوز، وهذا الانتصار مستحق وسوف يخلق روحا جديدة للاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار حسام حسن إلى أن تصدى محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندرى لركلة الجزاء أمر جيد، حيث منح زملائة الثقة في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وهذا الأمر حدث بالفعل.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصية رائعة استغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح، والتى أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر.