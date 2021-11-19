شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تحدد 5 هيئات ليس لهم الحق فى التصويت بانتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية عن عدم أحقية 5 هيئات فى انتخابات الكرة الطائرة المقرر لها غدا الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة.

وضمت الهيئات التى ليس لها حق الحضور أندية كل من المنيا وكفر الشيخ ونادى طنطا وأصحاب الجياد والصيد، وذلك لعدم نجاح مندوبيها فى الانتخابات الخاصة بكل ناد، حيث أخطرت الأولمبية الاتحاد بذلك.

ويتنافس فى هذه الانتخابات كل من:

على مقعد الرئيس

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

على مقعد نائب الرئيس

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

على مقعد أمين الصندق

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

على مقعد العضوية

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

خالد أبو المعاطي

عايدة إسماعيل

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب رئيس مجلس الإدارة، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للفروسية، خطابا إلى اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة مؤخرا لإدراج اسمى شريف الشمرلى المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وهويدا مندى المرشحة على منصب أمين الصندوق، ضمن قائمة المرشحين فى الانتخابات التى تجرى غدا ، وإرسال قائمة المرشحين الجديدة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية متضمنة أسمى الشمرلى وهويدا، وبذلك قطعت اللجنة الأولمبية كل الشكوك والادعاءات عن استبعاد الثنائى من الانتخابات.