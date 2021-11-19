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القاهرة - سامية سيد - شهد ت أخبار الزمالك اليوم الخميس 18 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها كارتيرون يخفف الحمل البدنى على لاعبى الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى، و10 آلاف جنيه لكل لاعب بالإسماعيلي مكافأة خاصة للفوز على الزمالك.

كارتيرون يخفف الحمل البدنى على لاعبى الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

10 آلاف جنيه لكل لاعب بالإسماعيلي مكافأة خاصة للفوز على الزمالك

رصد يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي مكافأة خاصة للاعبى الفريق تقدر بعشرة آلاف جنيه من نفقته الخاصة بغرض تحفيزهم للانتصار على الزمالك .

الغندور حكما لمباراة الأهلي والمقاولون والبنا للزمالك و الإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح عن حكام مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز ،ليوم الجمعة ،حيث يدير أحمد الغندور مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بينما يدير مباراة الزمالك الإسماعيلي الحكم الدولي محمود البنا.

هل يتراجع أشرف بن شرقى عن موقفه من التجديد مع الزمالك بسبب فرجانى ساسى؟

قررت إدارة نادى الزمالك، عقد جلسة نهائية مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق، لحسم مسألة تجديد عقده مع الفريق أو بيعه في يناير والاستفادة ماديا من وراء بيعه قبل نهاية عقده بـ6 أشهر، خاصة أن ملف التجديد أثر بالسلب على مستواه الفترة الماضية.

محافظ الإسماعيلية يحفز لاعبي الدراويش قبل مواجهة الزمالك

عقد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني للدراويش بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى.

الجزيرى والمثلوثى وبن شرقى ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا للإسماعيلى

شارك التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي في تدريبات الزمالك اليوم، بعد الانتظام بالمعسكر أمس عقب الوصول إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبي تونس والمغرب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

جدية وحماس واستعراض مهارات في مران الزمالك استعداداً للدراويش.. صور

شهد مران نادي الزمالك الذي أقيم بفندق إقامة الفريق الأبيض باستاد الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي غداً الجمعة، حالة من الجدية والحماس بين اللاعبين، بالإضافة إلى وصلة استعراض مهارات من جانب نجوم الفريق.