شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 18 / 11 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها منتخب مصر يسافر قطر 27 نوفمبر للمشاركة فى كأس العرب، والأهلي يكشف موقف على معلول من مباراة المقاولون في الدوري.

الاهلي يكشف موقف على معلول من مباراة المقاولون في الدوري

أكتفى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية استشفائية في الجيم بعد عودته خلال الساعات الماضية إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

منتخب مصر يسافر قطر 27 نوفمبر للمشاركة فى كأس العرب

يسافر المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الي قطر يوم 27 نوفمبر من الشهر الجاري للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر لها خلال الفترة من 31 نوفمبر إلي 18 ديسمبر ، ويبدأ الفراعنة مبارياتهم بمواجهة منتخب لبنان في الأول من ديسمبر.

كارتيرون يخفف الحمل البدنى على لاعبى الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

فيوتشر يفوز 4/1 ويُلحق بإيسترن كومباني الهزيمة الرابعة على التوالى

حقق فريق فيوتشر فوزاً مستحقاً على نظيره إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام حيث افتتح عمر كمال عبد الواحد التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.

محافظ الإسماعيلية يحفز لاعبي الدراويش قبل مواجهة الزمالك

عقد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني للدراويش بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى.

كهربا وطاهر طاهر خارج قائمة الأهلى لمباراة المقاولون العرب