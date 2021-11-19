شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطمئن على تريزيجيه.. وتقرير طبى لـ كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش اتصالات بمحمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، بعد اقتراب عودته للمشاركة في المباريات بالدوري بعد إصابته بالرباط الصليبي الموسم المنقضي.

كما طلب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تقريرا طبيا عن تريزيجيه واللاعبين المحترفين ومتابعتهم أولا بأول.

ويواصل الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، استعدادته بكل قوة تمهيدا للمشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي والتى أبعدته عن المشاركة منذ مايو وامتدت لبداية الموسم الجاري.

وأصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فريقه في المواجهة التي جمعته أمام ليفربول، في أواخر الموسم الماضي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الوضع البدني للمصري تريزيجيه بعدما نشر صورًا لمحمود حسن أثناء عمليات تعافيه وتجهيزه، للعودة من جديد للمشاركة مع الفريق الأول، وعلّق حساب الفريق الإنجليزي على صور التدريبات الشاقة للاعب المصري تريزيجيه، في تدوينة جاء نصها كالتالي: "‏قوة.. عزيمة.. إصرار".

ويواصل الفرعون المصري محمود حسن تريزيجيه عمليات استعداداته للعودة مرة أخرى للمشاركة مع فريقه الإنجليزي، وذلك بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره فريق برايتون يوم السبت المقبل الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.