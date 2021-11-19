شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة على السرجانى رئيس اتحاد الكرة الطائرة الأسبق بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل علي السرجاني، رئيس اتحاد الكرة الطائرة الأسبق، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الأخيرة. ونشرت فريدة عصمت، نجمة الزمالك فى الكرة الطائرة السابقة، شقيقة زوجته مريم عصمت عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابقة، خبر وفاته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ويعد السرجاني من أبرز الرؤساء الذين تولوا اتحاد الكرة الطائرة على مدار سنوات عديدة. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.