شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفه العالمى.. خالد الغندور يتوج بلقب رجل مباراة الاتحاد السكندرى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج خالد الغندور، نجم هجوم نادى الاتحاد السكندرى، بلقب "رجل المباراة" بعد قيادته لزعيم الثغر للفوز على الجونة، بهدف عالمى رائع، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، الخميس، على أرضية ملعب استاد الإسكندرية الدولى، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم موسم 2021 – 2022، وقالت الصفحة الرسمية لسيد البلد عبر فيس بوك: "رجل مباراة اليوم لاعبنا خالـد الغنـدور".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتا، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الغندور مهاجم فريق الاتحاد السكندرى عقب كرة مقصيه رائعة أستغلها اللاعب من عرضية زميلة هشام صلاح والتى أسكنت شباك إسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة .

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 4 محتلا المركز الثانى عشر .



