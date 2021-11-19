شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بهدف هيما ويقتحم المربع الذهبى مؤقتا.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم فريق سيراميكا المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا، باحتلال المركز الثالث بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ،اليوم، الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

سجل محمد إبراهيم هدف المباراة الوحيد والذى قاد فريق سيراميكا للفوز على البنك الأهلى، عن طريق تمريرة أمامية من شادي حسين اصطدمت بدفاعات فريق البنك ثم وصلت إلى محمد إبراهيم المنفرد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد كرة سكنت أعلى يسار محمود الزنفلى.

وشهدت الدقيقة 31 أخطر فرص اللقاء للبنك الأهلى عن طريق كرة عرضية من محمد بسوني من جهة اليمين قابلها فادي فريد برأسية من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن لعامر عامر حارس مرمى سيراميكا.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى لقائين وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

أعلن هيثم شعبان وخالد جلال، المديران الفنيان لفريقى سيراميكا والبنك الأهلى، تشكيل المباراة التى تجمعهما فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن،خط الوسط: كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم،خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمد كوكو - محمود البدري - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - محمود نبيل - ايفانز منساه - محمد توني - مصطفى ميسي.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالي:محمود الزنفلي في حراسة المرمى، خط الدفاع :محمد دبش وأحمد ياسين وإسحاق يعقوبو واسامة إبراهيم، خط الوسط:محمد فتحي و أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد بسيوني وموسي دياوارا ، خط الهجوم : فادي فريد

وجاء علي مقاعد البدلاء:أحمد السعدني،عاصم صلاح و أمير مدحت ومحمد لعبه ومحمد هلال ومحمود قاعود وشادي رضوان ومعروف يوسف واحمد ياسر.