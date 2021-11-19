شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن مع فيوتشر شكل تانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق مروان محسن مهاجم فيوتشر مع فريقه الجديد الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، وسجل هدفين بعد مرور 4 جولات كان آخرها أمام "إيسترن كومبانى"، في المباراة التى أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، وانتهت بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف.



أرقام مروان محسن

وسجل مروان محسن مع الأهلي فريقه السابق في موسم 2020/2021 هدفا وحيدا في شباك فيتا كلوب الكونغولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، خلال المشاركة فى 24 مباراة بكل البطولات.

واستعاد مروان محسن جزءا من بريقه بعدما شهدت أول 3 جولات من بطولة الدورى تألقه مع فريقه الجديد واستطاع المساهمة بهدفين في 3 مباريات.

وعاد مروان محسن للتهديف فى بطولة الدورى المصرى بعد غياب 393 يوما، حيث نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى المصري البورسعيدي، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى العام.