شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا بعد الفوز على البنك الأهلى: "كنا نقدر نجيب جونين وتلاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن سعادته بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد شعبان فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2" أن الثلاث نقاط التي حصل عليها فريقه من البنك الأهلى مهمين فى المنافسة القوية بين جميع الأندية بالموسم الحالي، لافتا إلى أداء فريقه يتحسن بشكل ملحوظ.

وتابع المدير الفني لسيراميكا: "فرص فريقى كانت أكثر من البنك الأهلى وكنا نقدر نجيب جونين وتلاتة ولكن الحمد لله سجلنا هدفا عن طريق محمد إبراهيم، خطفنا به نقاط المباراة وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد".

وسجل محمد إبراهيم هدف المباراة الوحيد والذى قاد فريق سيراميكا للفوز على البنك الأهلى، عن طريق تمريرة أمامية من شادي حسين اصطدمت بدفاعات فريق البنك ثم وصلت إلى محمد إبراهيم المنفرد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد كرة سكنت أعلى يسار محمود الزنفلى.