شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هدف رائع من " الغندور " لزعيم الثغر فى مرمى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد السكندرى هدف التقدم لفريقه بمرمى الجونة في الدقيقة 64 بطريقة رائعة في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استقبل الكرة على الطائر مودعا الكرة على يمين إسلام طارق حارس الجونة الذي لم يستطع فعل شئ امام جمال وقوة الكرة .

وأعلن حسام حسن ورضا شحاتة المديران الفنييان للاتحاد السكندرى والجونة تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تشكيل الاتحاد السكندرى صاحب الملعب:

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، كريم الديب

الهجوم .. نبولوا ، مورا سايكو

بينما جاء تشكيل الجونة الضيوف كالتالى :

حراسة المرمى .. أسلام طارق

خط الدفاع .. عمرو سعداوى ، لؤى وائل ، محمود الجزار ، محمد عبد الجواد

خط الوسط .. نور السيد ، أسلام محارب ، ناصر ناصر ، أسلام رشدى ، أسلام عبد النعيم

الهجوم .. خالد قمر