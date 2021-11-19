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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز تغييرا فى ترتيب الأندية، عقب إقامة 4 مباريات من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
فيديو.. الاتحاد السكندرى يفوز على الجونة بهدف عالمي لللغندور
حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على الجونة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بهدف هيما ويقتحم المربع الذهبى مؤقتا.. "فيديو"
اقتحم فريق سيراميكا المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا، باحتلال المركز الثالث بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ،اليوم، الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.
فيوتشر يفوز 4/1 ويُلحق بإيسترن كومباني الهزيمة الرابعة على التوالى
حقق فريق فيوتشر فوزاً مستحقاً على نظيره إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام حيث افتتح عمر كمال عبد الواحد التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.
فاركو يحقق فوزه الأول بالدوري بثنائية نظيفة فى المقاصة
حقق فريق فاركو الفوز الأول بمسابقة الدوري بعد التغلب على المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما فى الثالثة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز
وجاء ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز تصدر فريق الاهلى برصيد 9 نقاط و فى المركز الثانى بيراميدز بنفس عدد النقاط بينما صعد للمركز الثالث فريق سيراميكا برصيد 8 نقاط و فى المركز الرابع غزل المحلة برصيد 7 نقاط .