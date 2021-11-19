جدول ترتيب الدورى المصرى .. الأهلى يتصدر

سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بهدف هيما ويقتحم المربع الذهبى مؤقتا.. "فيديو"

اقتحم فريق سيراميكا المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا، باحتلال المركز الثالث بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ،اليوم، الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

فيوتشر يفوز 4/1 ويُلحق بإيسترن كومباني الهزيمة الرابعة على التوالى

حقق فريق فيوتشر فوزاً مستحقاً على نظيره إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام حيث افتتح عمر كمال عبد الواحد التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.