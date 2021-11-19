شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، مدير المنتخب: أحمد حجازى يشارك معنا فى كأس العرب وناديه لا يمانع، وكهربا وطاهر طاهر خارج قائمة الأهلى لمباراة المقاولون العرب.

الاهلي يكشف موقف على معلول من مباراة المقاولون في الدوري

مدير المنتخب: أحمد حجازى يشارك معنا فى كأس العرب وناديه لا يمانع

كارتيرون يخفف الحمل البدنى على لاعبى الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى

فيوتشر يفوز 4/1 ويُلحق بإيسترن كومباني الهزيمة الرابعة على التوالى

محافظ الإسماعيلية يحفز لاعبي الدراويش قبل مواجهة الزمالك

كهربا وطاهر طاهر خارج قائمة الأهلى لمباراة المقاولون العرب