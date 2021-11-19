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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، مدير المنتخب: أحمد حجازى يشارك معنا فى كأس العرب وناديه لا يمانع، وكهربا وطاهر طاهر خارج قائمة الأهلى لمباراة المقاولون العرب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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