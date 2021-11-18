الامارات | دول شرق آسيا تسيطر على ألقاب «دولية فزاع للبوتشيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن دول شرق آسيا تسيطر على ألقاب «دولية فزاع للبوتشيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، مساء اليوم، النسخة السابعة لدولية فزاع للبوتشيا «آسيا وأوقيانوسيا - دبي 2021»، بعد أن شهدت منافسات نهائي فئة الفردي رجال وسيدات سيطرة كبيرة لدول شرق القارة تايلاند وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة، الذين حلقوا بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأسفرت مسابقة «بي سي ون» عن فوز الكوري جونغ باللقب، بينما عادت فئة «بي سي ون» إلى السنغافورية جيرلين، وفي فئة «بي سي تو» تُوِّج التايلاندي واتشارافوت، وذهب لقب «بي سي تو» إلى لاعبة هونغ كونغ هوي كارين.

وفي نهائي «بي سي ثري» فاز بالمركز الأول هوون جيونغ من كوريا الجنوبية، بينما عاد لقب «بي سي ثري» إلى التايلاندية لاراماني. وشارك رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، ورئيس القطاع الفني لبطولات فزاع، أحمد حسن الحمادي، والقنصل العام لمملكة تايلاند بالدولة، شيرات سيرفات، في تتويج أبطال وبطلات الفردي.

وفي جانب آخر، التقى العصيمي، الشيخ طلال محمد الصباح، رئيس الاتحاد الدولي للبولينغ، على هامش نهائي بطولة العالم بمركز دبي الدولي للبولينغ، حيث بحثا التعاون المشترك وتوقيع اتفاقات شراكة بين «البارالمبية الآسيوية» و«دولي البولينغ» خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير رياضة «بولينغ أصحاب الهمم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news