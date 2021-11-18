عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نيمار يصدم باريس سان جيرمان قبل مباراة مانشستر سيتي

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خبرًا صادمًا بشأن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.



ونشرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن نيمار خضع لفحوصات كشفت عن وجود إصابة صغيرة ستبعده عن المشاركة أمام نانت، بعد السبت، في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووفقًا للصحيفة، كشفت الفحوصات التي أجراها نيمار لدى عودته إلى فرنسا عن وجود آفة صغيرة في العضلة المقربة من الفخذ الأيسر.

ويظل الأمر غير مؤكد بالنسبة لمشاركة نيمار أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، حيث أكدت الصحيفة أن تطور إصابته في الأيام المقبلة سيحدد الاتجاه سواء مشاركته في المباراة أم لا.

وكانت الإصابة أبعدت نيمار عن مباراة البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

يُذكر أن نيمار سجل 3 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وأوقعت القرعة فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان معا في المجموعة الأولى في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، حيث يتنافسان على صدارة المجموعة.

ويتفوق فريق المدرب بيب غوارديولا على نظيره بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد مرور 4 جولات.

وصعد مانشستر سيتي لصدارة المجموعة بعدما جدد فوزه على كلوب بروغ البلجيكي 4-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما ظل كلوب بروج ثالثا برصيد 4 نقاط.

وتراجع باريس سان جيرمان للمركز الثاني بعد تعادله خارج ملعبه أمام لايبزيغ الألماني 2-2 ليرفع رصيده للنقطة 8، فيما حصل الفريق الألماني على أول نقطة في المجموعة ويحتل المركز الرابع.

من جهة أخرى، تلقى المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، خبراً ساراً قبل مواجهة نانت.

وكان راموس انضم للتدريبات الجماعية قبل أسبوع، ونجح في التعافي التام من الإصابات التي تعرض لها منذ انضمامه للفريق قادماً من ريال مدريد، بعد نهاية عقده الصيف الماضي.

وصل راموس مع كل من ميسي ودوناروما وفينالدوم وأشرف حكيمي لباريس سان جيرمان، لكنه اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على أي فرصة للمشاركة بسبب لعنة الإصابات.