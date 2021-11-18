رسالة قوية من «كيروش» لمنافسيه عن تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

بعث البرتغالي كارلس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قوية لمنافسيه، خلال تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما ضمن التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، التي تبدأ في شهر مارس المقبل.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «السنغال والجزائر والمغرب ونيجيريا وتونس في التصنيف الأول، ومصر والكاميرون والكونغو الديمقراطية وغانا ومالي في التصنيف الثاني».

وأضاف: «مهمة كأس العالم في مارس المقبل، سنجعل المستحيل ممكنا».

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطلة كأس العالم قطر 2022، بعدم تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات.

واستطاع منتخب مصر أن يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، متفوقًا على الجابون صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة المحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، يوم 18 ديسمبر المقبل، لتحديد المواجهات بين المنتخبات.

وفي سياق آخر يستعد منتخب مصر لمنافسات بطولة كاس العرب، المقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب، رفقة منتخبات لبنان والسودان والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كاس العرب، بمواجهة منتخب لبنان يوم 1 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى، ثم يواجه منتخب السودان يوم 4 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الجزائر يوم 7 من نفس الشهر.