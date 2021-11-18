صلاح يطرح قميص "هاتريك يونايتد" في مزاد خيري للرفق بالحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المحترف المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، طرح قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في مزاد؛ للمساعدة في الرفق بالحيوان بمصر.

ودوّن صلاح، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي،:"الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر".

وأتم المحترف المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، تدوينته بقوله:"هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبًا".

وكان صلاح قد سجل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد وانتهت بخماسية لصالح ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.