الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر كيروش في قائمة منتخب مصر لكأس العرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهدت الساعات الماضية اجتماعات مُكثفة بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي كيروش؛للاستقرار على القائمة النهائية التي ستُشارك ببطولة كأس العرب 2021 بدولة قطر.

وكان مصدر قد أشار في وقت سابق من اليوم الخميس، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن منظمي بطولة كأس العرب قد وافقوا على إجراء المنتخب الوطني تغييرات بقائمته التي ستُشارك في البطولة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وينشر يلاكورة كيف يُفكر كيروش في قائمة المنتخب ببطولة كأس العرب:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد ياسين، أكرم توفيق، باهر المحمدي.

خط الوسط: عمر السولية، إمام عاشور، حمدي فتحي ـ (طارق حامد/ مهند لاشين)، محمد مجدي "قفشة"، (ناصر ماهر/ محمد إبرهيم)، محمد متولي "كناريا"، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، أحمد رفعت.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان حمدي.

وكان المدير الفني البرتغالي للمنتخب، كارلوس كيروش، قد أعلن شهر أكتوبر الماضي، القائمة المبدئية للفراعنة التي من المقرر أن تشارك في كأس العرب 2021، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب ـ التي ستسضيفها قطر ـ يوم 30 نوفمبر الجاري على أن تستمر منافساتها حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.