مصدر يوضح لمصراوي سبب عدم تواجد لاعبي بيراميدز بقائمة المنتخب لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر سبب عدم اعتماد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي كيروش على لاعبي بيراميدز بقائمته التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس العرب.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن كان هناك تفكير بتواجد لاعبي بيراميدز بصفوف المنتخب في أول مباراتين ولكن قلق مسؤولي بيراميدز من تعرض اللاعبين للإصابة قبل المشاركة بالكونفدرالية أدى للاستقرار على عدم تواجدهم.

ومن المفترض أن يخوض نادي بيراميدز مباراة يوم 5 ديسمبر المقبل، لذا يحتاج كل منها عددًا من اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب بالبطولة.

وكان المدير الفني البرتغالي للمنتخب، كارلوس كيروش، قد أعلن شهر أكتوبر الماضي، القائمة المبدئية للفراعنة التي من المقرر أن تشارك في كأس العرب 2021، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب ـ التي ستسضيفها قطر ـ يوم 30 نوفمبر الجاري على أن تستمر منافساتها حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

يُذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: الجزائر، لبنان والسودان.