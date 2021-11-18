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خاص.. الاتحاد العربي يوافق على تعديل قائمة مصر لكأس العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن مصير الطلب الذي تقدم به اتحد لكرة للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بخصوص إجراء تعديلات على قائمة المنتخب المبدئية للبطولة.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراواي، إلى أن منظمي بطولة كأس العرب قد وافقوا على إجراء المنتخب الوطني تغييرات بقائمته التي ستُشارك في البطولة.

وكان المدير الفني البرتغالي للمنتخب، كارلوس كيروش، قد أعلن شهر أكتوبر الماضي، القائمة المبدئية للفراعنة التي من المقرر أن تشارك في كأس العرب 2021، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب ـ التي ستسضيفها قطر ـ يوم 30 نوفمبر الجاري على أن تستمر منافساتها حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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