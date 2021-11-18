لجنة الحكام تُعلن حكام مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الأطقم التحكيمية التي ستقود مباريات يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الخميس، إلى أن الحكم محمود عاشور سيقود مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة التي ستُقام عند 03:00 عصرًا؛ حيث سيساعده عمر فتحي وخالد حسين، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكم رابع ومصطفى الشهدي حكم فيديو وحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

وسيقود أمين عمر مباراة المصري وبيراميدز التي ستُقام في التوقيت ذاته من اليوم، على أن يساعده كلاً من هاني عبد الفتاح ومحمد عزازي بينما سيكون مبروك نبيل حكم رابع ومحمود دسوقي حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الإسماعيلي والزمالك، التي ستُقام عند 5:30، للحكم محمود البنا، على أن يساعده سامي هليل وشريف عبدالله على أن يكون أحمد حمدي حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم فيديو وحسني سلطان كمساعد حكم فيديو، بينما سيقود محمد معروف مباراة إنبي وسموحة في التوقيت ذاته، على أن يساعده أسامة السيد وتامر رشاد بينما سيكون محمد يوسف حكم رابع ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو وأحمد توفيق مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الأهلي والمقاولون التي ستُقام عند 8:00 مساءً للحكم أحمد الغندور على أن يُساعده محمود أبو الرجال و سمير جمال على أن يكون جلال أحمد حكم رابع ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعلاء وجدي مساعد حكم فيديو.