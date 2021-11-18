شكرا لقرائتكم خبر عن 146 ناديا لهم حق عصور عمومية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم يوم 28 نوفمبر من الشهر الجاري ، ويحق لعدد 146 نادي الحضور للجمعية بناء علي لائحة اتحاد الكرة في 2017 ، وليس لائحة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لعدم اعتمادها من اللجنة الاوليمبية و وزارة الرياضة .

ويحق لأندية الدوري الممتاز و أندية القسم الثاني واندية القسم الثالث ممن شاركو في كأس مصر الحضور لعمومية اتحاد الكرة ليصل عددهم 146 ناديا.

أرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الجمعية العمومية يخطرها بتحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى.

ووفقا للخطابات المرسلة للأندية، تقام الجمعية العمومية الطارئة بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر فى تمام الحادية عشر صباحا.

أرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بريدا إلكترونيا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسى يتضمن السماح باقامة الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة.

ويتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء، عبارة عن رئيس للاتحاد ونائب له و6 أعضاء ومقعد للمرأة.

كما خاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من أجل إجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسى للجبلاية قبل نشرها فى جريدة الوقائع الرسمية، بخصوص بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة.