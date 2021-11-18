شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى و الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى و الجونة في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أحداث الشوط الأول محاولات من لاعبو الاتحاد السكندرى لمحاواة تسجيل هدف التقدم على الفريق الساحلى والتي جاءت أبرزها محاولة فوزى الحناوى التي أرتدت من العارضة و غادر لؤى وائل مدافع فريق سموحة الملعب بعض تعرضة للإصابة في الركبة و مشاركة محمد نجيب بديلا له .

وأعلن حسام حسن ورضا شحاتة المديران الفنييان للاتحاد السكندرى والجونة تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تشكيل الاتحاد السكندرى صاحب الملعب:

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، كريم الديب

الهجوم .. نبولوا ، مورا سايكو

بينما جاء تشكيل الجونة الضيوف كالتالى :

حراسة المرمى .. أسلام طارق

خط الدفاع .. عمرو سعداوى ، لؤى وائل ، محمود الجزار ، محمد عبد الجواد

خط الوسط .. نور السيد ، أسلام محارب ، ناصر ناصر ، أسلام رشدى ، أسلام عبد النعيم

الهجوم .. خالد قمر