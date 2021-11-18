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التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى و الجونة

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى و الجونة في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أحداث الشوط الأول محاولات من لاعبو الاتحاد السكندرى لمحاواة تسجيل هدف التقدم على الفريق الساحلى والتي جاءت أبرزها محاولة فوزى الحناوى التي أرتدت من العارضة و غادر لؤى وائل مدافع فريق سموحة الملعب بعض تعرضة للإصابة في الركبة و مشاركة محمد نجيب بديلا له .

وأعلن حسام حسن ورضا شحاتة المديران الفنييان للاتحاد السكندرى والجونة تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تشكيل الاتحاد السكندرى صاحب الملعب:

 حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، هشام صلاح  ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، كريم الديب

الهجوم .. نبولوا ، مورا سايكو

بينما جاء تشكيل الجونة الضيوف  كالتالى : 

 حراسة المرمى .. أسلام طارق

 خط الدفاع .. عمرو سعداوى ، لؤى وائل ، محمود الجزار ، محمد عبد الجواد

خط الوسط .. نور السيد ، أسلام محارب ، ناصر ناصر ، أسلام رشدى ، أسلام عبد النعيم

الهجوم .. خالد قمر

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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