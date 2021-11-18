شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لؤى وائل لاعب الجونة لاحد المراكز الطبية عقب الإصابة فى مواجهة الاتحاد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الطبي لفريق الجونة بنقل اللاعب لؤى وائل الى أحد المراكز الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة في لقاء الاتحاد السكندرى المقام حاليا على ستاد الإسكندرية والتي على أثرها غادر الملعب .

ويخضع لؤى وائل لعمل أشعة على الركبة لمعرفة مدى الإصابة و تحديد التشخيص لمعرفة فترة الغياب عن الملاعب .

وأعلن حسام حسن ورضا شحاتة المديران الفنييان للاتحاد السكندرى والجونة تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تشكيل الاتحاد السكندرى صاحب الملعب:

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، كريم الديب

الهجوم .. نبولوا ، مورا سايكو

بينما جاء تشكيل الجونة الضيوف كالتالى :

حراسة المرمى .. أسلام طارق

خط الدفاع .. عمرو سعداوى ، لؤى وائل ، محمود الجزار ، محمد عبد الجواد

خط الوسط .. نور السيد ، أسلام محارب ، ناصر ناصر ، أسلام رشدى ، أسلام عبد النعيم

الهجوم .. خالد قمر