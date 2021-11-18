شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد معار الزمالك ومروان محسن يسجلان فى ملخص أهداف مباراة فيوتشر و إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق "إيسترن كومبانى" الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، سقط فى فخ الخسارة للمرة الرابعة على التوالى أمام نظيره فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهم مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة.

عمر كمال عبد الواحد المعار من الزمالك افتتح التسجيل لفيوتشر في الدقيقة الخامسة، وأضاف غنام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، واختتم أحمد رفعت الأهداف بتسجيل الرابع لفيوتشر في الدقيقة 94، بينما سجل محمد حسن هدف إيسترن كومباني الوحيد في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بينما يتذيل إيسترن كومباني جدول الدوري العام بدون رصيد بعد الخسارة في المباراة الرابعة على التوالي.