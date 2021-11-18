الامارات | بايرن ميونيخ على عتبة إنجاز تاريخي

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ على عتبة إنجاز تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم على عتبة تحقيق إنجاز تاريخي، في حال نجح في تسجيل هدفه الـ101 في عام واحد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كولن، كما يسعى لتحقيق فوزه الخامس توالياً وذلك عندما يحلّ ضيفاً على أوغسبورغ في افتتاح مباريات المرحلة 12 غدا.

ويتصدر رجال المدرب يوليان ناغلسمان ترتيب الـ"بوندسليغا" برصيد 28 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند الذي يستقبل شتوتغارت السبت. ويحتل أوغسبورغ المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية المركز الـ 16 مع 9 نقاط.

وتبدو مهمة العملاق البافاري سهلة على الورق، أمام منافس فاز مرتين فقط وتعادل 3 مرات وتعرض لست هزائم، ولم يسجل سوى 9 أهداف في الدوري، هو ثالث أسوأ خط هجوم في الدوري بعد أرمينيا بيليفيلد السابع عشر (7) وغرويتر فورث متذيل الترتيب (8).

ويأمل بايرن في أن يزيد محن رجال المدرب ماركوس فاينتزييل الذين لم يفوزوا سوى مرة واحد في مبارياتهم الست الأخيرة في الدوري، مقابل 4 هزائم وتعادل.

وتشير الأرقام إلى تفوق بايرن في مواجهاته الثلاث الاخيرة أما مضيفه الجمعة، منها الفوز 5-2 في اللقاء الاخير بينهما في مايو الماضي. كما التقى الفريقان 24 مرة، فكانت الغلبة لبايرن الذي حقق 19 فوزاً مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

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