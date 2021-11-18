الامارات | عمر الفضلي.. أصغر لاعب جوجيتسو حائز على "الحزام الأسود" في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الفضلي.. أصغر لاعب جوجيتسو حائز على "الحزام الأسود" في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اليوم البطل الإماراتي عمر الفضلي ابن الـ21 عاما بالميدالية الذهبية في منافسات المحترفين لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لفئة 62 كجم، بعد 8 أيام فقط من فوزه وحصوله على ذهبية نفس الوزن في بطولة العالم التي أقيمت بأبوظبي، واختتمت منافساتها الأسبوع الماضي. وبهذا الإنجاز يصبح عمر الفضلي أصغر لاعب في الإمارات ومنطقة الخليج والدول العربية والشرق الأوسط يرقى للحزام الأسود.

وبعد حصوله على الميدالية قام عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي وبرفقته البرازيلي رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني بتقليده الحزام الأسود على منصة التتويج، في حضور الممثل العالمي ستيفان سيجال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news