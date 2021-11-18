رديف الأخضر يشارك في كأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد، قائمة الأخضر التي ستشارك في بطولة كأس العرب، والتي ستقام منافستها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض «سنشارك في كأس العرب بلاعبين شباب من مواليد 1999 فأعلى، ومساعدي لوران بونادي سيتولى تدريب المنتخب».

وأضاف «أنا على تواصل مستمر مع سعد الشهري لذلك نسبة كبيرة من اللاعبين المختارين من المنتخب الأولمبي، والاختيار تم عن طريق الجهاز الفني للمنتخب الأول وجاء بناء على أن هؤلاء اللاعبين هم دعامة المنتخب الأول في المستقبل».

وأشار الفرنسي هيرفي رينارد إلى أنه سيشرف على المنتخب في بطولة كأس العرب السيد لوران بونادي من مقاعد الاحتياط، بينما التدريبات سيشرف عليها بنفسه، مبينا أنه سيحضر في المدرجات أثناء المباريات.

وعن اللاعبين الدوليين في الهلال والنصر وضغط المباريات، قال رينارد «المؤجلات ستلعب في وقت إقامة كأس العرب، وتم التنسيق مع لجنة المسابقات حتى لا يتعرض اللاعبون للضغط قبل استئناف تصفيات كأس العالم في يناير المقبل».

وضمت قائمة المنتخب السعودي كلا من:

حراسة المرمى:

محمد الربيعي، زيد البواردي، نواف العقيدي

خط الدفاع:

سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد

خط الوسط:

نواف بوشل، حامد الغامدي، سليمان هزازي، نايف الماس، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، بدر منشي، مشعل الصبياني، أيمن يحيى

خط الهجوم:

تركي العمار، زياد الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان