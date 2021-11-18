هل يصلح إبعاد عبدالغني وإقالة إيمانويل ما أفسده الخروج الآسيوي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم فريق النصر معسكره الإعدادي الذي أقيم في مدينة الخبر خلال فترة التوقف الثانية هذا الموسم في إطار تحضيراته لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي سيستأنف فيها الفريق مبارياته بمواجهة نظيره الرائد غدا السبت في العاصمة الرياض.

وعطفا على إمكانات الفريق وحجم التعاقدات التي أبرمتها إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر على الصعيدين المحلي والأجنبي أملا في تحقيق تطلعاتها وتطلعات محبي جماهير النادي، إلا أن أكثر المتشائمين لم يتوقع وصول فريق النصر إلى المرحلة الحالية من الإخفاقات والنتائج والمستويات المتذبذبة التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا علي يد غريمه وجاره الهلال، والتي كان آخرها خسارته في الدوري أمام نظيره الشباب بهدف وحيد لحساب الجولة الحادية عشرة من المسابقة وتراجعه للمرتبة التاسعة برصيد 13 نقطة، لتأتي ردة الفعل من إدارة النصر على غير العادة باتخاذها لقرار وصفه الجميع بالمفاجأة بإقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد خمس مباريات فقط من إشرافه على الفريق الأول خلفا للبرازيلي مانو مينيز وتكليف البرازيلي مارسيلو سالازار لقيادة الفريق بشكل مؤقت وسط حالة من عدم الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق الأول هذا الموسم، إضافة إلى قبول استقالة حسين عبدالغني من إدارة الكرة.

العوامل الإيجابية

ويرى المدرب الوطني فهد العشوان بأن انطلاقة نادي النصر القوية هذا الموسم والرباعية التي حققها أمام ضمك في مستهل الدوري جعلت الجميع يدرك تماما بأن النصر يمتلك فريقا مرعبا ومنافسا شرسا على بطولة الدوري، لكن المشهد تغير تماما وصدم الجمهور النصراوي بالواقع الذي يعيشه الفريق بعد البداية القوية بسبب عدة أمور منها إيجابية ومنها سلبية وللأسف لم يعزز الفريق هذه الإيجابيات وفي نفس الوقت لم يقدر على تجاوز السلبيات.

وأشار إلى أن من أهم العوامل الإيجابية التي يتمتع فيها نادي النصر وجود العضو الداعم للفريق في كل الظروف وهو الأمير خالد بن فهد؛ حيث دعم الفريق هذا الموسم بأفضل الصفقات سواء الأجنبية أو المحلية التي يتمناها أي مدرب إضافة إلى التنوع في العنصر البشري من اللاعبين ووجود أكثر من عنصر في كل مركز وكذلك وجود لاعبين مميزين على الحالة الفردية والجماعية للفريق وتنوع حلول الفريق التهديفية بوجود المغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني أبو بكر والأوزبكي ماشاريبوف والبرازيلي أندرسون تالسيكا.

الخروج الآسيوي

وقال المدرب فهد العشوان، «إن الفريق لديه من الإمكانات الكبيرة التي لم تستغل في وجهة نظري ولم يتم توظيفها بالشكل الصحيح، كما أن مسألة تغيير المدربين وعدم الاستقرار على تشكيل معين تعتبر من الجوانب السلبية التي أثرت كثيرا على عطاء الفريق إضافة إلى كثرة الإصابات في صفوف الفريق بشكل مستمر وهذا أمر محير حول مدى كفاءة الكادر الصحي علاوة على ما تم تداوله في الأوساط الرياضية حيال الجانب الإداري وعدم الانضباطية وكذلك الخروج الآسيوي مؤخرا وتأثيره النفسي على الفريق باعتبار أن الجميع كان يتوقع الوصول إلى أبعد من ذلك في البطولة مما انعكس تماما على أداء الفريق في الآونة الأخيرة، مؤكدا بأن النصر رغم كل الظروف التي يعاني منها حاليا لكنه لا يزال يمتلك مجموعة من العناصر القادرة على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ومنافسته بشكل قوي متى ما تم توظيفها داخل الملعب.

مشوار المدرب البرازيلي مانو مينيز مع النصر:







أشرف على فريق النصر: 15 مباراة



عدد مرات الفوز: 9



عدد مرات الخسارة: 4



عدد مرات التعادل: 2



عدد مرات التسجيل:0ً3



عدد استقبال الأهداف: 19



مشوار المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مع النصر:





أشرف على فريق النصر: 5 مباريات



عدد مرات الفوز: 1



عدد مرات الخسارة: 3



عدد مرات التعادل: 1



عدد مرات التسجيل: 7



عدد استقبال الأهداف: 6



إحصائية لأسرع إقالات تدريبية في نادي النصر:

بيدرو إيمانويل ــ برتغالي ــ درب 40 يوما

غوميش ــ برازيلي ــ درب 83 يوما

باتريس كالتيرون ــ فرنسي ــ درب 90 يوما

ألين هورفات ــ كرواتي ــ درب 91 يوما

فابيو كانافارو ــ إيطالي ــ درب 110 يوما

كوينتيروس ــ بوليفي ــ درب 121 يوما

مانو مينيز ــ برازيلي ــ درب 150 يوما