104 أندية مؤهلة للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الرياضة أمس أن 104 أندية من مختلف الفئات والدرجات أصبحت مؤهلة للدخول في نظام «النقاط الموحد»، من أجل الحصول على الدعم المخصص لمبادرة الألعاب المختلفة في الموسم الثالث من استراتيجية دعم الأندية الرياضية ووفقا لتقرير فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، فقد نجحت هذه الأندية في تحقيق المعايير المطلوبة للتأهل والدخول في نظام «النقاط الموحد»، للاستفادة من الدعم المخصص لها في هذه المبادرة وفقا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية، والتي أعلنت مؤخرا مع مطلع الموسم الرياضي الحالي والبالغة قيمتها 488.5 مليون ريال. أندية دوري المحترفين المؤهلة: (الهلال – الشباب – الرائد – الأهلي – الاتفاق – الباطن – النصر – ضمك – التعاون – الفتح – الفيحاء – الفيصلي – الحزم – الاتحاد – أبها)

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