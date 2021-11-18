شكرا لقرائتكم خبر الهلال المستفيد الأكبر من التوقف الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادة ما تكون فترات التوقف فرصة مواتية لفرق الدوري لاستعادة توهجها ومعالجة أخطائها للعودة للطريق الصحيح، خاصة تلك الفرق التي سجلت تراجعا في مستوياتها ونتائجها، إذ تستغل بعض الأجهزة الفنية بالأندية والجديدة منها تلك التوقفات لفرض أسلوبها واستراتيجيتها التدريبية وخلق مزيد من الانسجام في منظومة الفريق، الأمر الذي يسهم في تحسن المستويات ومراكز الفريق بسلم ترتيب الدوري.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذه النسخة مر الدوري بعدد من التوقفات نظير مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

فترات التوقف:

التوقف الأول 26 أغسطس - 11 سبتمبر

التوقف الثاني 2 أكتوبر -16 أكتوبر

التوقف الثالث 5 نوفمبر - 20 نوفمبر

التوقف الرابع 27 نوفمبر - 25 ديسمبر

الهلال يستعيد ركائزه:

استعاد الهلال خلال فترة التوقف الثلاثي المصاب موسى ماريقا وياسر الشهراني والكوري الجنوبي جانج سو، حيث شهدت تدريبات الهلال الأخيرة مشاركتهم في التدريبات الجماعية، في حين يترقب الهلاليون الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي الموعد المعلن لإقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في مواجهتهم المنتظرة أمام فريق بوهانج الكوري، حيث واصل الفريق تحضيراته بدون لاعبيه الدوليين ولم يخض سوى مواجهة وحيدة أمام الطائي انتهت بفوز عريض للهلال برباعية نظيفة.

ضمك يواصل سطوته:

خسر فريق الاتحاد متصدر الدوري برصيد 23 نقطة مواجهته الودية أمام ضيفه ضمك الذي لعب بمحترف وحيد شارك به باللقاء الذي جمعهما على ملعب الاتحاد، في إطار إعداد الفريقين لمشوارهما المتبقي بالدوري.

الأهلي يخسر مواجهة الكويت:

خسر النادي الأهلي لقاءه الودي أمام ضيفه فريق الكويت الكويتي بهدفين دون رد، وبعثت هذه النتيجة المخاوف في البيت الأهلاوي بعد الانطلاقة التي حققها الفريق دوريا عقب تحقيقه للفوز الثالث أمام الباطن.