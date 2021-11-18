اتفاقية لتطوير المواهب مع فالنسيا الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني، ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها البرنامج التابع لوزارة الرياضة ، حيث تعد هذه الشراكة هي الثانية من نوعها مع الفرق الإسبانية العريقة. وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «سعداء بتوقيع الشراكة مع نادي فالنسيا أحد أعرق الأندية الإسبانية، والذي رسخ مكانته في السنوات الأخيرة ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الأندية التي تحتضن أكبر عدد من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع أهداف وأساس برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم».



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