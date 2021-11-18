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طموح الفيصلي يهدد الشباب

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- بواسطة أيمن الوشواش - بطموح الوصول إلى مراكز المقدمة يستضيف فريق الفيصلي نظيره الشباب في المباراة التي تلعب عصر غد ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة المجمعة .

ويحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني مع العلم أن الفيصلي يملك مباراة مؤجلة مع الفتح.

ويسعى الفيصلي لكسب المباراة ورفع رصيده إلى 17 نقطة وفي حالة فوزه في مباراته المؤجلة سيصل إلى النقطة الـ20 والتي تخول له الحصول على المركز الخامس على أقل تقدير.

فيما يسعى الشباب لإكمال سلسلة الفوز التي انطلقت قبل خمس جولات؛ ليكون الفريق الوحيد في الدوري الذي يحقق 5 انتصارات متتالية.

تقابل الفريقان في دوري المحترفين في 22 مباراة كانت الغلبة فيها لفريق الشباب، حيث فاز في 11 مباراة بينما فاز الفيصلي في 4 وحضر التعادل في 7 مباريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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