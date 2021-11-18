طموح الفيصلي يهدد الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بطموح الوصول إلى مراكز المقدمة يستضيف فريق الفيصلي نظيره الشباب في المباراة التي تلعب عصر غد ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية

ويحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني مع العلم أن الفيصلي يملك مباراة مؤجلة مع الفتح.

ويسعى الفيصلي لكسب المباراة ورفع رصيده إلى 17 نقطة وفي حالة فوزه في مباراته المؤجلة سيصل إلى النقطة الـ20 والتي تخول له الحصول على المركز الخامس على أقل تقدير.

فيما يسعى الشباب لإكمال سلسلة الفوز التي انطلقت قبل خمس جولات؛ ليكون الفريق الوحيد في الدوري الذي يحقق 5 انتصارات متتالية.

تقابل الفريقان في دوري المحترفين في 22 مباراة كانت الغلبة فيها لفريق الشباب، حيث فاز في 11 مباراة بينما فاز الفيصلي في 4 وحضر التعادل في 7 مباريات.