شكرا لقرائتكم خبر الطائي يستضيف الفتح في لقاء الجريحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود عجلة الإثارة والتحدي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد فترة التوقف الثالثة هذا الموسم عقب المواجهتين اللتين خاضهما المنتخب السعودي مؤخرا أمام أستراليا وفيتنام في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022م.

ويستقبل الطائي ضيفه الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ضمن افتتاحية الجولة الثانية عشرة من المسابقة وسط طموحات متباينة لدى الجانبين وأمور فنية تبدو في مجملها في كفة الضيف المعزز بالعناصر الأجنبية المؤثرة.

الطائي صاحب الأرض يدخل هذا اللقاء عقب نتائج ومستويات متذبذبة قدمها في الآونة الأخيرة وضعته في المرتبة السادسة عشرة برصيد 7 نقاط، ويسعى إلى الخروج من دائرة التعثرات المتواصلة والابتعاد عن قاع الترتيب، فيما يتوقع أن يخوض التشيلي خوسيه سييرا هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن، بحثا عن حصد النقاط الثلاث في أول مهمة رسمية له مع الفريق.

في المقابل وعلى الطرف الآخر يدخل الفتح هذا اللقاء وهو في المرتبة العاشرة برصيد 12 نقطة عقب خسارته الأخيرة أمام الاتحاد بثلاثية، ويسعى جاهدا إلى استعادة توازنه والعودة للأحساء بالعلامة الكاملة، وسيخوض البلجيكي يانييك فيريرا هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا رغبة في حسم اللقاء والظهور بأداء مختلف لما ظهر عليه في الجولتين السابقتين.