النصر في امتحان عسير أمام الرائد

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وشهدت تدريبات النصر شكوكا حول مشاركة سلطان الغنام بداعي الإصابة بعد عودته من مشاركة المنتخب، ويحاول النصراويون الخروج بالفوز غدا بكل السبل المتاحة له للالتحاق بركب المقدمة، وخوفا من تلاشي حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.
أمام فريق الرائد فإنه وصل للمركز الخامس بـ17 نقطة تحت إشراف الإسباني بابلو ماشين ويرغب في مواصلة المستويات المتقدمة التي يقدمها هذا الموسم بعد أن كسب فريق الباطن بفوز صعب بهدف وحيد في الجولة الأخيرة التي سبقت التوقف الدولي، ويأمل أنصاره في كسب النصر واستغلال تواري نتائجه والتغيرات الفنية التي اتخذها مسيرو النادي، يحمل الرائد حظوظا كبيرة في تجاوز النصر بالرغم من غياب اللاعبين خالد الخثلان وايتسو كريستيان بداعي الإصابة والعلاج، للمنافسة على المراكز الأربعة المتقدمة.
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