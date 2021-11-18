شكرا لقرائتكم خبر النصر في امتحان عسير أمام الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض عند الساعة الـ7:40من مساء غد (السبت) مواجهة الجولة الثانية عشرة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تجمع النصر والرائد في لقاء شعاره «لا للخسارة للطرفين»، فصاحب الأرض النصر يرغب في تحسين مركزه وإخماد ثوران الغضب الجماهيري بعد أن توقفت نقاطه عند النقطة الـ13 في المركز التاسع، وله لقاءان مؤجلان وبعد أن زادت خسارته من الشباب في الجولة الماضية من حجم الغضب الجماهيري الذي أشعلته إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، أثناء فترة التوقف لأيام الفيفا وتولي البرازيلي مارسيلو سالازار المهمة والإشراف على الفريق في المعسكر القصير الذي أقيم بالخبر وخاض فيه مواجهة ودية مع الاتفاق انتهت بالتعادل هدف لهدف، ويحاول الفريق استعادة قواه من خلال تجهيز المغربي عبد الرزاق حمد الله للمشاركة بعد إنهائه للبرنامج العلاجي في بلاده، إضافة إلى الرمي بكل أوراق الفريق الفنية في ظل غياب عبدالله مادو والبرزيلي انسيلمو والأرجنتيتي بيتي مارتينيز.

وشهدت تدريبات النصر شكوكا حول مشاركة سلطان الغنام بداعي الإصابة بعد عودته من مشاركة المنتخب، ويحاول النصراويون الخروج بالفوز غدا بكل السبل المتاحة له للالتحاق بركب المقدمة، وخوفا من تلاشي حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.

أمام فريق الرائد فإنه وصل للمركز الخامس بـ17 نقطة تحت إشراف الإسباني بابلو ماشين ويرغب في مواصلة المستويات المتقدمة التي يقدمها هذا الموسم بعد أن كسب فريق الباطن بفوز صعب بهدف وحيد في الجولة الأخيرة التي سبقت التوقف الدولي، ويأمل أنصاره في كسب النصر واستغلال تواري نتائجه والتغيرات الفنية التي اتخذها مسيرو النادي، يحمل الرائد حظوظا كبيرة في تجاوز النصر بالرغم من غياب اللاعبين خالد الخثلان وايتسو كريستيان بداعي الإصابة والعلاج، للمنافسة على المراكز الأربعة المتقدمة.