شكرا لقرائتكم خبر مع انطلاقة الجولة 12.. الاتحاد يتربع على صدارة دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 84 مباراة في إحدى عشرة جولة ومن أصل 240 لقاء، كانت هي محصلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي، اختتمت بها منافسات 11 جولة من المسابقة مع فترة التوقف الثالثة بسبب مشاركة الأخضر السعودي حاليا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022م وعودته مؤخرا من أرض أستراليا وفيتنام بأربع نقاط ثمينة.

صدارة الدوري

ومع استئناف منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري غدا السبت، حفلت الجولات الـ(11) الماضية بالكثير من الإثارة والندية والأحداث المشوقة مع ارتفاع حدة التنافس والسباق المحموم على صدارة الدوري التي استعادها فريق الاتحاد برصيد 23 نقطة عقب فوزه الأخير على نظيره الفتح بثلاثية نظيفة، فيما انتزع الشباب وصافة الدوري بعدما كسب النصر بهدف وحيد ليرتفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة عقب خمس مواجهات متتالية حقق فيها العلامة الكاملة بينما ظل النصر عند نقطته الثالثة عشرة متراجعا كتاسع الترتيب..وتراجع ضمك ثالثا عقب خسارته من نظيره الهلال بثنائية ليبقى ضمك عند رصيده الحالي 21 نقطة بعد جولة واحدة ظل فيها في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة مستقرا كرابع، في المقابل استمر الرائد في مسلسل تألقه هذا الموسم بعدما كسب نظيره الطائي برباعية نظيفة معززا تقدمه كخامس برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد الطائي عند 7 نقاط متراجعا للمرتبة الأخيرة من أربع مواجهات لم يحقق فيها شيئا.

نغمة الانتصارات

واستعاد الفيحاء نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين السابقتين إثر فوزه على الحزم بهدف وحيد، معززا رصيده النقطي إلى 17 نقطة كسادس، بينما ظل الحزم عند نقطته العاشرة في المرتبة الحادية عشرة عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي..

واستطاع الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه بصعوبة على نظيره الباطن بهدف وحيد (وبنيران صديقة)، ليتقدم الأهلي كسابع برصيد 15 نقطة، فيما استقر الباطن في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 9 نقاط من خسارتين متتاليتين..

وتجاوز الفيصلي نظيره أبها بهدف دون رد، ليأتي الفيصلي ثامنا برصيد 14 نقطة فيما ظل أبها عند نقطته العاشرة متراجعا للمرتبة الرابعة عشرة، في حين سجل التعاون انتصاره الثاني على التوالي وهذه المرة عبر بوابة الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقفز التعاون إلى الترتيب الثاني عشر برصيد 10 نقاط ويتراجع الاتفاق للترتيب الثالث عشر أيضا برصيد 10 نقاط..

إحصائيات وأرقاممن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:







أقوى الفرق هجوما فريق الاتحاد بـ22 هدفا، بينما الأضعف هجوما الباطن بـ7 أهداف.



أقوى الفرق دفاعا فريق الاتحاد بـ8 أهداف، بينما الأضعف دفاعا التعاون بـ23 هدفا.



أكثر الفرق انتصارا فريق الاتحاد بـ7 انتصارات.



أكثر الفرق تعادلا فريق الأهلي بـ(6) تعادلات.



أكثر الفرق خسارة أبها والطائي بـ7 هزائم، فيما الأقل فريق الهلال بلا خسارة.



ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري إلى 218 هدفا.



البطاقات الحمراء حتى الآن 15 بطاقة.



البطاقات الصفراء حتى الآن 354 بطاقة.



ركلات الجزاء المحتسبة حتى الآن 30 ركلة.



أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراء فريق الشباب بواقع 4 بطاقات.



أكثر الفرق حصولا على البطاقات الصفراء فريق التعاون بـ33 بطاقة.



يعتبر لاعب فريق الاتحاد سعود عبدالحميد الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء بواقع 5 بطاقات.



بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض 41 انتصارا، فيما بلغ عددها خارج الأرض 19 انتصارا



أجريت حتى الآن (84) مباراة في 11 جولة، انتهت منها 60 بالفوز، و 24 تعادل



أكبر نتيجة فوز سجلت حتى الآن، الاتحاد على أبها (6 ــ 1) في الجولة الرابعة



أبرز أحداث الجولات الـ(11) الماضية

ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

9 أهداف أوديون إيغالو (الشباب) نيجيري

9 أهداف ياندري توامبا ( التعاون) كاميروني

7أهداف رومارينهو داسيلفا (الاتحاد)برازيلي

7 أهداف إيميليو زيلايا (ضمك) أرجنتيني

6 أهداف رامون لوبيز (الفيحاء) برازيلي

6 أهداف كريم البركاوي (الرائد) مغربي

اللاعبون الأكثر صناعة للأهداف:

8 مرات إيغور كورونادو (الاتحاد) برازيلي

7 مرات بانايوتيس تاكتسيديس (الفيحاء) يوناني

4 مرات ماثيوز بيريرا (الهلال) برازيلي