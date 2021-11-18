شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسافر قطر 27 نوفمبر للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الي قطر يوم 27 نوفمبر من الشهر الجاري للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر لها خلال الفترة من 31 نوفمبر إلي 18 ديسمبر ، ويبدأ الفراعنة مبارياتهم بمواجهة منتخب لبنان في الأول من ديسمبر.

أكد وائل جمعه مدير منتخب مصر لليوم السابع أن المنتخب سيعسكر في القاهرة على أن يسافر يوم 27 نوفمبر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب.

ويرسل غد الجمعة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، القائمة النهائية للفراعنة فى بطولة كأس العرب التى تقام فى قطر فى الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة النهائية للفراعنة فى كأس العرب 23 لاعبا ، من أصل 35 لاعبا فى القائمة المبدئية التى تم ارسالها فى أكتوبر الماضى، وضمت كلا من: محمد بسام ومحمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي فى حراسة المرمى، والدفاع: أحمد فتوح وأيمن اشرف ومحمد حمدي وحسين السيد ومحمود الونش وياسر ابراهيم. محمود علاء وعلي جبر وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد توفيق ومحمد هاني، ولاعبو الوسط: طارق حامد ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمرو السولية ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن وأحمد رفعت وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحي، والمهاجمون: محمد شريف وأحمد سمير وحسام حسن.