شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يحفز لاعبي الدراويش قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني للدراويش بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى.

وجاءت زيارة محافظ الإسماعيلية لحث اللاعبين علي بذل قصارى الجهد والعرق والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الانتصارات اعتبارا من لقاء الزمالك وإسعاد الجماهير وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول المسابقة.

طالب محافظ الإسماعيلية اللاعبين خلال الجلسة بعودة الفريق لطريقة لعبه المعروفة والممتعة للجماهير مع حصد نتائج جيدة والاستفاقة من سلسلة غياب الانتصارات خلال الجولات الثلاث الماضية تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

وأكد المحافظ على ثقته الكاملة في قدرات هؤلاء اللاعبين لتعديل مسار النتائج لاسيما بعد عودة الحضور الجماهيرى بشكل تدريجي وهو ما يمثل عامل تحفيزى مضاعف مقارنة بأندية الشركات والغير جماهيرية.

من جانبهم فقد وعد اللاعبون بتقديم أقصي ما لديهم في الملعب والتأكيد على أنه لا بديل من حصد الفوز والانتصارات في اللقاءات المقبلة فى ظل الدعم الكامل من مجلس الإدارة وسيادة المحافظ وأعضاء الهيئة البرلمانية.

وفي سياق متصل ، استقبل مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى المحافظ الذى قدم بدوره التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة فوزهم في انتخابات النادى الإسماعيلي ونحاجهم في نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية ، مؤكدا على ثقته في قدرات هذا المجلس في تحقيق طفرة بالنادى خلال فترة قصيرة.