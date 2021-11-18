شكرا لقرائتكم خبر عن كمال محمود لتليفزيون الخليج 365: منتخبنا قادر على هزيمة كل فرق التصنيف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى كمال محمود الناقد الرياضى ، أن منتخب مصر يملك كل الفرص فى التأهل لكأس العالم 2022 بقطر، فى ظل الخبرات والتاريخ الكبير الذى يتمتع بها الفراعنة، مدلالا "يكفى أن مصر حصدت لقب أمم أفريقيا 7 مرات كأكثر منتخب أفريقي يفعل ذلك ولا يوجد من ينازعنا فى ذلك" وبالتالى لا داع للقلق من مواجهة أى منافس أيا كان اسمه.

شدد كمال محمود فى مداخلة لتليفزيون الخليج 365 مع المذيعة حورمحمد ، على أن منتخب مصر قادر على هزيمة كل فرق التصنيف الأول دون استثناء، معتبرا أن المنافس المحتمل للفراعنة فى الملحق المؤهل للمونديال لا يشغله كثيرا، بقدر الانشغال بجاهزية المنتخب الوطنى من منطلق أن من يريد الصعود لنهائيات كأس العالم عليه الفوز على أى فريق يواجهه، وأن تمنى ألا تجمع المنتخب الوطنى مواجهة مع أى المنتخبات العربية ليس بسبب النواحى الفنية فحسب، وإنما من منطلق الرغبة والتمنى بتأهل جميع المنتخبات العربية الأربعة سويا للمونديال.

وطالب، بضرورة الدعم الجماهيرى للمنتخب من أجل تحقيق الحلم باللعب فى كأس العالم للمرة الثانية على التوالى، دون تصدير أى نغمات احباطية وإظهار الخوف من المنافس ما من شانه أن يقلل من عزيمة لاعبينا، والتمجيد من المنافسين، وأننا غير قادرين على هزيمة فرق التصنيف الأول أصحاب المستوى المتقارب ولا توجد نسبة كبيرة من التفاوت فى المستويات بنسبة كبيرة لصالح أحدهم على حساب الآخرين، مشددا على أن مصر واجهت كل هذة المنتخبات وسبق وفازت عليها جميعا.

وأختتم، الثقة فى تأهل المنتخب الوطنى لكأس العالم، لا تعنى أن مستوى الفراعنة فى الوقت الحالى "عال العال"، موضحا "توجد أخطاء فى ظهرت فى مستوى المنتخب مع كيروش علينا الاعتراف بها دون أن ندفن رؤوسنا فى الرمال، وأن كنا نلتمس له الاعذار باعتباره مازال جديدا على الفراعنة، إذ لم يتجاوز قرابة الشهر فى مهمته، ومازال فى مرحلة التجارب والاختيار التى أتوقع أن تكون نهايتها مع البطولة العربية التى آخر تجربة قبل الدخول فى معترك بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022 والمواجهة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عليه بعدها أن يصل بالفريق إلى أعلى مراحل الاستعداد ويحقق كل الآمال فى الوصول للمستوى المرجو من أجل تحقيق أهداف الفراعنة التى من أجلها تم التعاقد معه.