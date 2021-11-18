شكرا لقرائتكم خبر عن وصول محمد الترهوني للإسماعيلي انتظارا لحل الأزمة مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل الدولي الليبي محمد الترهوني إلى مدينة الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، للانتظام في تدريبات الدراويش ومن ثم المشاركة في المباريات القادمة.

استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على مخاطبة نظيره سموحة للوصول لحل ودى بشأن أزمة قيد الليبى محمد الترهونى الوافد الجديد لصفوف الدراويش حتى يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق الأصفر فى المباريات المقبلة للدوري لاسيما بعد وجود إدارة جديدة للنادى السكندرى لم تكن طرفاً فى الازمة من بدايتها.

وكان فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق قد أعلن بيع الترهونى لأهلى طرابلس، بينما علم الإسماعيلى أن اللاعب لم يوقع على عقود جديدة مع النادى الليبى وبالتالى أصبح لاعب حر، وأن سموحة باع عقد الترهونى لإسماعيل الشتيوى الرئيس الشرفى لأهلى طرابلس وليس لنادى أهلى طرابلس واللاعب لم يوقع عقود جديدة وبالتالى تم التعاقد معه.

وينتظر جهاز الدراويش انتهاء تجميد صفقة الترهوني بسبب البطاقة الدولية من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة في مباريات الاسماعيلى الرسمية خلال الفترة المقبلة حيث حجز الدراويش مكان لمحمد الترهونى فى قائمة الاسماعيلى لاسيما أن النادى الاصفر قدم للجبلاية كل أوراق اللاعب وينتظ إتمام قيده لإشراكه فى المباريات المقبلة بعد طلب سموحة منع قيده للدراويش.

ظهير أيسر سموحة صاحب الـ29 عاما كان قد انتقل إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي خلال انتقالات يناير الماضية على سبيل الإعارة،ولعب محمد الترهونى مع سموحه 31 مباراة بينهم لقاء فى كأس مصر بواقع 2034 دقيقة، سجل هدفًا وصنع هدفين ، فيما خاض 12 مباراة مع أهلى طرابلس الليبى بواقع 10 بدورى أبطال افريقيا و2 بكأس الكونفدرالية " بواقع 1068 دقيقة، صنع هدفين.