"زد" يشارك في النسخة الأولى لأكبر حدث رياضي لصناعة كرة القدم "إكسبو كرة القدم"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي -أحد الكيانات الرياضية الخاصة الرائدة في مصر بمجال الاستثمار الرياضي - المشاركة في "إكسبو كرة القدم"، والذي يعقد لأول مرة بمصر يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، بالحرم اليوناني Greek campus في الجامعة الامريكية بمنطقة وسط البلد.

ويأتي ذلك في إطار حرص "شركة زد للاستثمار الرياضي" على دعم أي جهود لتطوير الرياضة المصرية تزامنًا مع رؤية مصر 2030، ومنح الفرص لاكتشاف المواهب الرياضية وتطوير مستواها لتأهيلها للاحتراف الخارجي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء أمس 17 نوفمبر، بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، حضره كلاً من؛ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي ،الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي ، والنائب أحمد دياب ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الفنيين لنادي زد وهم أحمد حسام (ميدو) وأحمد حسن وحازم إمام ومحمد زيدان، كما شارك بالمؤتمر أحمد عبدون رئيس مجلس إدارة إكسبو كرة القدم ، وأحمد عز رئيس تحرير موقع في الجول -الشريك الاستراتيجي للحدث.

ومن المقرر أن يشارك مسئولو شركة زد للاستثمار الرياضي كمتحدثين رئيسين خلال جلستين بحدث إكسبو كرة القدم، أحدهما ستناقش كيفية صناعة محمد صلاح الجديد من خلال الاستثمار في الشباب واستراتيجية شركة زد في الاستثمار في الشباب لتطوير الرياضة المصرية .

وفي ذلك الإطار صرح هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي: "تحرص زد على المشاركة في معرض إكسبو كرة القدم ، نظرًا لأهمية المعرض في جمع خبراء من مختلف التخصصات المتعلقة بصناعة كرة القدم لطرح الفرص الاستثمارية المتنوعة بهذه الصناعة، وأبرز التحديات التي تواجهها والتوصيات بشأنها، وهو ما يمهد الطريق للراغبين في الاستثمار الرياضي في مصر"، مضيفًا :"هناك نشاط ملحوظ في ضخ استثمارات جديدة بالرياضة خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يقدم المعرض خطة واضحة بالفرص الاستثمارية للمهتمين بصناعة كرة القدم في مصر".

من جهته قال سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي: "لعبة كرة القدم أصبحت صناعة ضخمة يستثمر بها ملايين الدولارات سنويًا سواء في عقود اللاعبين أو الرعاية أو الأمور الأخرى المتعلقة بالصناعة، كما أنه من خلال حدث "إكسبو كرة القدم" سنتيح للكوادر الشابة فرصة التعرف على المجالات المختلفة مثل التحكيم الرياضي والإعلام الرياضي وتحليل الأداء. وحان الوقت لمصر أن تشارك بنسبة أكبر في هذه الصناعة من خلال إتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات ضخمة تسهم في تطوير الرياضة المصرية".

وصرح أحمد عبدون رئيس مجلس إدارة إكسبو كرة القدم إن حدث إكسبو كرة القدم سيقدم لمحبي كرة القدم، الراغبين في احتراف العمل بها الطريق لكيفية دراسة صناعة كرة القدم، وأبرز المجالات المتاحة للعمل بها والمهن المختلفة التي يمكن من خلاله تحويله حبه وشغفه لكرة القدم إلى مهنة حقيقية يمكنهم من خلالها جني الربح، مضيفًا كما سيقدم الحدث الكروي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مقترحات لكيفية تحويل كرة القدم إلى صناعة مربحة لجذب استثمارات أجنبية لمصر مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال جذب السياحة وتطوير البنية التحتية ومستشفيات على مستوى عالمي.

و من الجدير بالذكر أن حدث اكسبو كرة القدم يعد أحد أكبر الأحداث الخاصة بصناعة كرة القدم في الشرق الأوسط، ويهدف الحدث إلى جمع خبراء من مختلف الشركات المحلية والدولية المتعلقة بصناعة كرة القدم، لمناقشة كيفية تنمية الاستثمار الرياضي وحجم الفرص الاستثمارية والنمو في هذا القطاع، وذلك من خلال حلقات نقاشية وورش عمل عديدة على مدار يومي الحدث، مع إتاحة الفرصة للمهتمين بالاستثمار في كرة القدم، المشاركة للاستفادة من المناقشات وعقد شراكات مع الشركات الكبرى المشاركة. والحدث مملوك لثلاث شركات كبرى وهي 3bont و 7even و I spark Egypt، وتتمثل رؤيتهم في إقامة هذا الحدث بغرض ربط وتمكين جميع أصحاب المصلحة في صناعة كرة القدم من خلال فرص التعاون والنمو في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



أحمد حسن وأحمد عبدون وسيف زاهر



زد يشارك في إكسبو كرة القدم



زد يشارك في النسخة الأولى لأكبر حدث رياضي لصناعة كرة القدم