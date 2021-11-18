شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: فاركو كان الأفضل وراضى عن أداء اللاعبين رغم الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف تامر مصطفى في مباراة الموتمر الصحفي عقب المباراة راضي عن اداء اللاعبين وسنعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة موضحا أن فريقه من الدرجة الثانية وناشئين النادي.

وأكد تامر مصطفى أن فترة التوقف لم تؤثر بالسلب ولكن فريقه يحتاج وقت كبير من أجل التجانس ولكننا لا نمتلك عامل الوقت رغم ادائنا الجيد خلال الثلاث مباريات الماضية.

واختتم تامر مصطفى تصريحاته قائلا: " فريق فاركو كان الأفضل على المستوى الفني والبدني خلال اللقاء".

حقق فريق فاركو الفوز الأول بمسابقة الدوري بعد التغلب على المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما فى الثالثة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر بينما توقف رصيد المقاصة عند 4 نقاط في المركز العاشر، حيث ستساهم أول ثلاث نقاط لفاركو في تجديد الثقة في مجدي عبد العاطي للبقاء على رأس القيادة الفنية بعدما كان هناك اتجاه لإقالته حال عدم تحقيق الفوز بمباراة اليوم.

وسجل فاركو هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق عبد الله بكري، حيث تم جاء الهدف من ركلة ركنية حولها عمرو جمال برأسه نحو المرمى ولكن شتتها دفاع المقاصة بعيدا عن المرمى لترتد مرة أخرى لبكري الذي سددها في الشباك.

واستمرت محاولات المقاصة لإدراك التعادل خاصة من الجبهة اليسرى التي يتواجد بها كريم حلاوة وعلي فتحي ومعهم اتولي جوزيف، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، في ظل عدم الفاعلية الهجومية داخل منطقة جزاء فاركو.

وشهدت الدقيقة 41 طرد محمود عماد لاعب فاركو بعدما عاد هشام الفلال حكم المباراة إلى تقنية الفار الذي استدعاه لمراجعة اللعبة، لوجود خشونة تجاه حسام عبد الواحد لاعب المقاصة، ليستكمل فاركو المباراة من الدقيقة 41 بعشرة لاعبين فقط.

وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة رغم محاولات المقاصةعلى مرمى محمد صبحي ولكن على استحياء بدون خطورة حقيقية، إللا أن انتهي الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وأضاف فاركو الهدف الثاني في الدقيقة 55 من رأسية بعد انفراده بمرمى المقاصة، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، ليؤكد الفار القرار ويلغي الهدف.

وأحرز عمرو جمال الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 80 من عمر المباراة من هجمة منظمة وسط دفاع المقاصة، مستغلا وجود أخطاء بين دفاع الفريق الفيومي، ليعززز تقدم فريقه في المباراة التي انتهت بفوز فاركو بثنائية نظيفة وتحقيق أول فوز بالمسابقة بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأعلن مجدي عبدالعاطي وتامر مصطفى المديران الفنييان لفاركو و مصرالمقاصة التشكيل الرسمى للمباراة التى تجمعهما فى الثالثة عصرا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي: في حراسة المرمى : محمد صبحي وخط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى، وخط الوسط : عزمي غومة _ علاء سلامة _ أحمد الصغيري _ محمود عماد ، وفي خط الهجوم : رزقي حمرون _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :محمود السيد _ أحمد عوض _ جابر كامل _ محمود حمادة _ مصطفى حمادة _ محمود جهاد _ سوكاري _ محمد فؤاد _ أحمد شريف.

فيما أعلن الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى تشكيل فريقه الذي سيواجع فاركو عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام .

فى المقابل يتكون تشكيل المقاصة من: حراسة المرمى: محمد مجدي وفي خط الدفاع: علي فتحي وأحمد صبيحة وأحمد منعم وهشام شعبان، وفي خط الوسط: علي المصري ومحمد حسن وسيرجي ايريك وكريم حلاوة، وفي خط الهجوم: حسام عبد الواحد واتولي جوزيف .