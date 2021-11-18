شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على إيسترن كومباني 3/0 في 22 دقيقة بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مروان محسن مهاجم فيوتشر، في إضافة الهدف الثالث لفريقه بشباك إيسترن كومباني، وذلك في الدقيقة 22 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الرابعة للدوري، بعد عرضية مميزة من جوناثان نجويم، سددها مروان بدون تردد لتسكن الشباك.

كان غنام محمد لاعب فريق فيوتشر، قد أضاف الهدف الثاني لفريقه في شباك إيسترن كومباني، وذلك بعد تسديدة قوية في الدقيقة 16 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان عمر كمال عبد الواحد مهاجم فيوتشر، قد نجح من في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك إيسترن كومباني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وذلك الدقيقة الخامسة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: : جنش، محمد عبد المنعم، سعد سمير، جوناثان، عمر كمال، غنام محمد، أحمد رفعت، كريم نيدفيد، محمد فاروق، مصطفى البدري ومروان محسن

فيما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى، صابر شيمى، كمال أبو الفتوح، أحمد داهش

الوسط: محمد ناصر "مودى"، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح

الهجوم: عرفة السيد، محمد عصام

يدخل فريق ايسترن كومبانى المباراة بعد الخسارة من سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل فيوتشر مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.