شكرا لقرائتكم خبر عن الدوليون ينتظمون فى مران الأهلي قبل 24 ساعة من مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اللاعبون الدوليون بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس، وتضم قائمة الدوليين كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق والخماسي الأجنبي علي معلول ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وبدر بانون وأليو ديانج.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

ويختتم اليوم الخميس فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ستاد الأهلى والسلام، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

وحذر موسيماني لاعبي فريقه من خطورة التراجع فى الأداء والنتائج بعد المباريات الكبيرة التى يُقدم فيها الفريق عرضاً قوياً ونتيجة جيدة. وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز فى مباراة المقاولون العرب وتقديم عرض قوى أمام المقاولون لمواصلة الانتصارات في الدوري، وحذرهم من التراجع بعد الفوز الكبير على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة للدوري الجمعة قبل الماضية.