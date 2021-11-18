شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المنتخب يقود دفاعات البنك الأهلى أمام ثلاثى خطير فى هجوم سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة مختلفة يدخلها أحمد ياسين مدافع المنتخب الوطنى عندما يقود الخط الخلفى لفريقه البنك أمام هجوم شرس لمنافسه سيراميكا يقود الثلاثى المخضرم محمد إبراهيم ، باسم مرسى وشادى حسين فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن هيثم شعبان وخالد جلال، المديران الفنيان لفريقى سيراميكا والبنك الأهلى، تشكيل المباراة الرسمى والذى جاء كالتالى:

تشكيل سيراميكا :

حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - سيف تقا-أحمد محسن،خط الوسط: كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم،خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمد كوكو - محمود البدري - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شريف دابو - محمود نبيل - ايفانز منساه - محمد توني - مصطفى ميسي.

تشكيل البنك الأهلى :

محمود الزنفلي في حراسة المرمى، خط الدفاع :محمد دبش وأحمد ياسين وإسحاق يعقوبو واسامة إبراهيم، خط الوسط:محمد فتحي و أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد بسيوني وموسي دياوارا ، خط الهجوم : فادي فريد

وجاء علي مقاعد البدلاء:أحمد السعدني،عاصم صلاح و أمير مدحت ومحمد لعبه ومحمد هلال ومحمود قاعود وشادي رضوان ومعروف يوسف واحمد ياسر.

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.