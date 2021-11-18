شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يواجه الاتحاد السكندرى لأول مرة بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه خالد قمر فريقه السابق الاتحاد السكندرى لأول مرة منذ رحيله عن زعيم الثغر عقب نهاية الموسم الماضى الذى شهد أجواء متوترة بين اللاعب ومدربه حسام حسن الذى استبعده من حساباته بعض الوقت مع أكثر من لاعب آخر بالفريق، قبل أن يعود للاستفادة من خدماته فى النهايات دون ان يكون لذلك أى أثر فى استمرار علاقة العمل بينهما، لينتقل قمر إلى الجونة ويدافع عن ألوان فريق البحر الأحمر بداية من الموسم الحالى.

هذ وأعلن حسام حسن ورضا شحاتة المديران الفنييان للاتحاد السكندرى والجونة تشكيل المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تشكيل الاتحاد السكندرى صاحب الملعب:

حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف

خط الدفاع .. صبرى رحيل ، هشام صلاح ، السيد سالم ، مروان عطية

خط الوسط .. أحمد نبيل " مانجا " ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، كريم الديب

الهجوم .. نبولوا ، مورا سايكو

بينما جاء تشكيل الجونة الضيوف كالتالى :

حراسة المرمى .. أسلام طارق

خط الدفاع .. عمرو سعداوى ، لؤى وائل ، محمود الجزار ، محمد عبد الجواد

خط الوسط .. نور السيد ، أسلام محارب ، ناصر ناصر ، أسلام رشدى ، أسلام عبد النعيم

الهجوم .. خالد قمر