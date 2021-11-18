شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يقلص الفارق لإيسترن كومباني أمام فيوتشر والنتيجة 3/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد حسن لاعب إيسترن كومباني الهدف الأول لفريقه في شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، في الدقيقة 80 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام ليقلص الفارق لفريقه أمام فيوتشر وتصبح النتيجة 3/1.

وكانت أحداث الشوط اول قد جاءت كالتالي:

بدأ اللقاء بضغط هجومي قوي من فريق فيوتشر، نجح عمر كمال عبد الواحد مهاجم فيوتشر، من خلاله في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك إيسترن كومباني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وذلك الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة السادسة لاحت إحدى الكرات الخطيرة لمروان محسن مهاجم فيوتشر للتسجيل بعد عرضية مميزة من أحمد رفعت، إلا أن حارس إيسترن كومباني نجح ببراعة في التصدي لرأسية مروان.

توالت هجمات فيوتشر من أجل إحراز الهدف الثاني، وسدد غنام محمد لاعب فيوتشر كرة قوية مرت أعلى عارضة إيسترن كومباني بقليل، وذلك في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 16 أضاف غنام محمد لاعب فريق فيوتشر، الهدف الثاني لفريقه في شباك إيسترن كومباني، وذلك بعد تسديدة قوية.

ونجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث لفيوتشر وذلك في الدقيقة 22 بعد عرضية مميزة من جوناثان نجويم، سددها مروان بدون تردد لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 45 أهدر مصطفى البدري لاعب فيوتشر، فرصة تسجيل الهدف الرابع لفريقه، بعدما استلم كرة مميزة من أحمد رفعت جعلته منفرداً بمرمى إيسترن كومباني، ليسدد الكرة أعلى العارضة.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم إيسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان فيوتشر قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: جنش، محمد عبد المنعم، سعد سمير، جوناثان، عمر كمال، غنام محمد، أحمد رفعت، كريم نيدفيد، محمد فاروق، مصطفى البدري ومروان محسن.

فيما بدأ إيسترن كومبانى، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى، صابر شيمى، كمال أبو الفتوح، أحمد داهش

الوسط: محمد ناصر "مودى"، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح

الهجوم: عرفة السيد، محمد عصام